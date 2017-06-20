Власти оценили ущерб от паводка в Адыгее

КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Предварительная сумма ущерба от майского подтопления в Адыгее увеличилась до более 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее предварительная сумма ущерба оценивалась в 262 миллиона рублей.

"В Гиагинском, Кошехабльском и Шовгеновском районах от стихии пострадало около 5 тысяч человек, 908 подворий, 780 домов, из которых 48 признаны не пригодными для проживания, четыре социально значимых объекта, семь административных зданий, 22 инфраструктурных объекта, четыре объекта ЖКХ и около 10 тысяч гектар земли сельхозназначения. Предварительная сумма ущерба составила более 400 миллионов рублей", – говорится в сообщении со ссылкой на руководство комитета республики по делам ГО И ЧС.

Отмечается, что окончательный сбор всех документов и сведений о причиненном ущербе для возмещения ущерба через правительство России завершится до 26 июня текущего года. В настоящий момент пострадавшим уже оказана адресная помощь в размере 10 тысяч рублей на семью на общую сумму более 9 миллионов рублей через министерство труда и соцразвития Адыгеи.

Как добавили в ведомстве, минсельхоз республики также собирает акты о гибели посевов. Кроме того, специалисты Адвокатской палаты бесплатно оказывают юридическую помощь семьям, частично и полностью утратившим домовладения.

В конце мая на территории Адыгеи прошли обильные осадки. Из-за подтоплений с 26 мая в четырех районах республики (Шовгеновском, Красногвардейском, Кошехабльском и Гиагинском) был введен режим ЧС.