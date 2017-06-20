Решение ЕСПЧ о гей-пропаганде противоречит конституции, заявил Клишас

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Исполнение решения ЕСПЧ по российскому закону о запрете гей-пропаганды невозможно, поскольку это противоречило бы Конституции РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, говорится в решении суда, поступившем в РИА Новости. ЕСПЧ отметил, что, "хотя соответствующие законы направлены прежде всего на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольным".

"В том виде, в котором это сформулировано в решении Европейского суда, ввиду его противоречия Конституции РФ оно исполнено быть не может", — сказал Клишас.

По его словам, исполнение решения ЕСПЧ может привести к нарушению статьи 29 (часть 2) Конституции Российской Федерации, устанавливающей запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, и противоречит ее статье 17 (часть 13), согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.