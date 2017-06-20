Онкобольная из Апатитов поблагодарила в соцсети поддерживающих ее людей

МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Пользователи соцсетей, сочувствующие Дарье Стариковой из Апатитов, пожаловавшейся в ходе прямой линии с Владимиром Путиным на проблемы в здравоохранении, создали группу поддержки девушки, где сама Дарья поблагодарила всех сопереживающих ей и сообщила, что врачи начали ее обследование.

Дарья Старикова из города Апатиты в ходе прямой линии обратилась к президенту. У девушки рак четвертой стадии, при этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, из-за этого время в лечении было упущено. В Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. В понедельник Дарью доставили в НИИ онкологии имени Герцена в Москве.

Пользователи, среди которых подруги Дарьи, создали группу "ВКонтакте" "Поможем Дарье Стариковой вместе". Во вторник сама Дарья оставила на странице группы короткое сообщение.

"В первую очередь хочу всех поблагодарить от чистого сердца за помощь и поддержку, за теплые слова согревающие сердце! Сегодня начали моё обследование, через пару дней будет консилиум по вопросу дальнейшего лечения! Самое главное – спасибо огромное, люди, за то, что вы есть и я не одинока!" — написала Дарья.

Во вторник стало известно о том, что главный врач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев написал заявление об увольнении. Однако пользователи соцсетей активно уговаривают его не покидать пост. Сам врач ситуацию не комментирует, от комментариев воздерживаются и в региональном минздраве.