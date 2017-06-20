В СПЧ не видят предпосылок для изменения закона о запрете гей-пропаганды

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Изменение законодательства является суверенным делом, и пока нет причин думать, что после решения Европейского суда РФ изменит свои подходы к вопросу о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних; вместе с тем, присуждаемые ЕСПЧ компенсации Россия традиционно выплачивает и нынешнее решение, вероятно, не будет исключением, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), юрист Сергей Пашин.

Ранее Страсбургский суд по правам человека вынес решение о дискриминационном характере российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Жалобу в ЕСПЧ подали трое активистов ЛГБТ-движения в России – Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев, которым, по решению суда, российские власти должны выплатить в сумме 43 тысячи евро компенсации морального вреда.

"Россия традиционно выплачивает те деньги, которые присуждает Европейский суд. Я полагаю, и данное решение не будет исключением. А в остальной части, касающейся изменения законодательства, это наше суверенное дело и пока нет причин думать, что Россия изменит свои подходы", — считает Пашин.

Он пояснил, что Европейский суд разбирает жалобы на несправедливость правосудия или дискриминацию, а не принимает решения по жалобам на национальные законы — это может сделать только Конституционный суд РФ. То есть жалобу может подать тот, кто пострадал в своих правах, гарантированных конвенцией, уточнил эксперт, но законы ЕСПЧ при этом не отменяет.

В свою очередь замглавы СПЧ Евгений Бобров отметил, что решения Европейского суда в принципе надо исполнять. "Но надо посмотреть, не нарушает ли оно основы российского правопорядка, учитывая, что в определенных случаях возможно и неисполнение решений Европейского суда, согласно недавней позиции нашего Конституционного суда", — добавил собеседник агентства.

Вместе с тем Бобров отметил, что вместо запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних стоило бы вести информационную работу для молодежи.

"Всё, что касается гей-пропаганды среди несовершеннолетних, я с этим, конечно, не согласен. Я считаю, что нужно просто для несовершеннолетних вести такую информационную работу, что люди бывают разные, бывают и такие вещи. Отклонение это или нет – это вопрос к другим органам", — убежден правозащитник.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в дискриминационном характере закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин ранее пояснял, что правовой смысл закона в том, чтобы, прежде всего, обозначить понимание гомосексуального поведения как отклоняющегося от нормы.