Средства, затраченные на создание яслей в России, окупятся, считает эксперт

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Все средства, затраченные на создание ясельных групп в России, гарантированно окупятся за счет вклада вышедших на работу матерей в ВВП страны, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. При этом директор Центра экономики непрерывного образования академии Татьяна Клячко предупреждает, что к решению проблемы дефицита мест в яслях нужно подойти с учетом наметившегося снижения рождаемости, чтобы в дальнейшем не возникло переизбытка дошкольных учреждений.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, посвященное демографической политике. Глава государства предложил решить проблему с нехваткой мест в яслях аналогично реализованной программе строительства детсадов.

Вклад в ВВП

Малева считает, что любой объем средств, направленных на создание ясельных групп окупится. "Мы тут должны считать не только те деньги, которые мы потратим, а тот эффект, который это принесет: несколько миллионов матерей, которые хотели бы работать, но не могут, выйдут, будут создавать ВВП и обеспечивать свои семьи, а не стоять в очереди за пособием на ребенка в размере 400 рублей в месяц", — заявила Малева.

По ее словам, семьи с детьми находятся в наиболее тяжелом положении после полутора лет ребенка — до этого поддержка осуществляется, и она значима. "После полутора лет поддержка заканчивается, и матери готовы выйти на работу, но они не могут, поскольку детские сады для них еще закрыты. Кто-то, может быть, готов и до истечения года трудиться, но, так называемых ранних яслей у нас практически нет, эта задача не решается даже ростом детских садов", — рассказала эксперт.

По словам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, проблема с детскими садами для детей от трёх до семи лет в России "более-менее решена". "Вопрос для более раннего возраста до сих пор особо не стоял, потому что считалось, что мать сама будет заниматься ребёнком до трех лет. Но теперь возникла другая проблема: у нас сокращается численность работоспособного населения, растёт число пенсионеров, соответственно, необходимо поддержать достаточно быстрый выход матерей на работу. Но, если мы хотим, чтобы они выходили на работу или если мы хотим, чтобы молодые девушки получали хорошее образование, а не оставались потом без профессионального образования, то нам тоже нужно, чтобы они могли содержать детей в хороших детских учреждениях", — рассказала Клячко.

"Ранние ясли могли бы помочь женщинам вернуться на рынок труда, и одновременно это бы работало на идею борьбы с бедностью семей с детьми. Потому что зарплата второго члена семьи – важный элемент домашнего бюджета", — подтверждает Малева.

Статистика

По данным Клячко, на начало 2017 года из общей численности детей, которые ходят в сады и ясли, детей до 3 лет лишь 14,4% в городах и поселках городского типа, в сельской местности доля таких детей чуть больше — 16,6%. Всего детей 1-2 года в дошкольных организациях чуть больше одного миллиона.

"До годика детей в яслях мало — есть регионы, где вообще нет детишек в яслях. Здесь надо выяснять причины такого положения: не хотят матери отдавать малышей до года в ясли или причины в том, что их не устраивают условия. Надо понимать, что в яслях дети болеют, поэтому мамы все равно будут не работать в это время, а ухаживать за больным ребенком", — отмечает эксперт.

"Соответственно, сейчас мы говорим о том, что до года ребёнок всё-таки должен быть с матерью, а после года уже надо решить вопрос о том, чтобы он мог либо целый день, когда мать работает, либо часть дня находиться в дошкольном учреждении", — отметила собеседница агентства. По ее словам, сейчас в детских садах по возможности пытаются создавать ясельные места, но это точечные меры, а глобального решения проблемы пока не существует. "Кроме того, нужны ведь не только места, нужен и высококвалифицированный персонал — работа в яслях ведь дело непростое, а зависит от нее очень многое — здоровье ребенка, его развитие, спокойствие матери", — предупреждает Клячко.

Опасность переизбытка



По мнению Клячко, к решению проблемы дефицита мест в яслях нужно подойти с учетом наметившегося снижения рождаемости.

"Проблема в том, что сейчас у нас долгое время шёл рост рождаемости, и поэтому у нас нет особо свободных мест в детских садах, в своё время в 90-е годы мы закрывали детские сады, потом пришлось их строить, открывать. Сейчас у нас нет мест, в которых можно было этих детей разместить, соответственно, возникает вопрос: строить новые ясли, разрешать частным лицам делать небольшие ясли, чтобы там дети могли содержаться, и как нужно это организовать? Вот это сейчас та проблема, которая должна решаться, потому что если мы сейчас настроим очень много, то через некоторое время демография опять пойдет вниз, и, соответственно, мы получим избыток мест в дошкольных учреждениях, и будем решать проблему, что делать дальше", — заметила Клячко.

При этом Малева уверена, что дефицит дошкольных учреждений в России столь глубок и серьезен, что переизбытка не будет. "Мы можем не волноваться, дефицит такой, что мы в лучшем случае сейчас его как-то покроем, опасений, что мы что-то лишнее построим – нет", — сказала она.

Однако Малева подтверждает грядущие демографические изменения и предлагает в случае высвобождения помещений в будущем продолжать оказывать в них соцуслуги. "Все зависит от гибкости всех структур. Да, на спаде рождаемости, может быть, потребность в детских садах и в яслях будет сокращаться, мы проходили это в девяностых, когда туда въехали банки, акционерные общества. Не надо сады отдавать. На базе отдельно стоящего здания – детского сада – вполне можно оставить объект социального назначения, открыть там музыкальную школу, спортивную школу, художественную школу – то есть те организации, которые по-прежнему будут предоставлять соцуслуги, не обязательно там сразу делать автомастерскую. И население вам скажет спасибо", — пояснила эксперт.