В июле в Москве начнется строительство станции «Ржевская»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В июле 2017 года начнется проходка ствола станции "Ржевская" Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.Ввод участка ТПК, который включает станции "Ржевская" и "Шереметьевская", запланирован на 2019 год.

По его словам, основная строительная площадка расположена на территории бывшего Рижского радиорынка.

"В настоящее время бетонируется основание для монтажа стволопроходческого механизированного комплекса VSM-10000. Начало проходки запланировано на первую декаду июля. Впоследствии через готовый ствол будут развернуты работы по строительству станционного комплекса с пересадочным узлом на "Рижскую"", — сказал Андрей Бочкарев.

Станцию "Ржевская" строят в Мещанском районе рядом с Крестовским путепроводом и Рижской площадью. Там же появится пересадочный узел со станцией "Рижская" Калужско-Рижской линии.Из западного вестибюля станции пассажиры смогут выйти на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в подземный переход под площадью. Из восточного вестибюля можно будет попасть к железнодорожной платформе Ржевская.

"Ввод нового северо-восточного участка Третьего пересадочного контура столичного метрополитена, включающего станции "Ржевская" и "Шереметьевская", запланирован на 2019 год. Общая его протяженность — около 3600 метров. Обе станции будут образовывать пересадочные узлы: с "Шереметьевской" можно будет перейти на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии, а с "Ржевской" — на "Рижскую"", — отметил глава Департамента строительства.

Третий пересадочный контур метрополитена планируется достроить в 2020 году. В этом году будет запущен участок от станции "Деловой центр" до "Петровского парка", а в следующем году завершатся работы на участке от "Петровского парка" до "Авиамоторной".