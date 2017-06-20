Новорожденного слоненка в Московском зоопарке назвали Филимоном

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Новорожденного слоненка, который появился на свет в Московском зоопарке, назвали Филимоном, сообщила РИА новости пресс-служба зоопарка.
"Рождение слоненка – это событие не только для Москвы, но и для всей страны, ведь в зоопарках России живет только 11 слонов, и четверо из них — в Московском зоопарке. Поэтому мы хотели дать слоненку звучное, запоминающееся имя, которое все долгие десятилетия слоновьей жизни будет приносить ему удачу. Встречайте нового обитателя Московского зоопарка — слона Филимона", — отметила начальник управления заммэра Москвы по вопросам социального развития Надежда Филиппова, которую цитирует пресс-служба.
Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Сейчас в нем содержатся более восьми тысяч животных, относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.