Новорожденного слоненка в Московском зоопарке назвали Филимоном

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Новорожденного слоненка, который появился на свет в Московском зоопарке, назвали Филимоном, сообщила РИА новости пресс-служба зоопарка.

В понедельник стало известно, что в Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок. Впервые он был представлен публике 20 июня, когда во всем мире отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

"Рождение слоненка – это событие не только для Москвы, но и для всей страны, ведь в зоопарках России живет только 11 слонов, и четверо из них — в Московском зоопарке. Поэтому мы хотели дать слоненку звучное, запоминающееся имя, которое все долгие десятилетия слоновьей жизни будет приносить ему удачу. Встречайте нового обитателя Московского зоопарка — слона Филимона", — отметила начальник управления заммэра Москвы по вопросам социального развития Надежда Филиппова, которую цитирует пресс-служба.

Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Сейчас в нем содержатся более восьми тысяч животных, относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.