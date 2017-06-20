"ВИМ-Авиа" следит за соблюдением режима работы пилотов, заявила Росавиация

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Соблюдение режима труда и отдыха пилотов "ВИМ-Авиа" находится под постоянным контролем руководства авиакомпании, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Генпрокуратура России ранее во вторник заявила по итогам проверки, что пилоты "ВИМ-Авиа" в двух случаях допускались к штурвалу слишком уставшими, отдохнув менее положенной нормы. В связи с этим Приволжская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении двух командиров летных отрядов, которые ответственны за допуск пилотов.

"Вопросы соблюдения режима труда и отдыха в авиакомпании находятся под постоянным вниманием руководства авиакомпании… Все эти элементы — это уголовная ответственность, и ни один руководитель, летный директор не подпишет задание на полет, если у пилотов исчерпан режим рабочего времени", — прокомментировал Нерадько, выступая на круглом столе по проблемам чартерных перевозок.

"ВИМ-Авиа" в мае – начале июня допускала массовые задержки рейсов. Компания была вынуждена сократить чартерную программу, чтобы решить проблему. Во вторник представитель перевозчика заявил РИА Новости, что ситуация полностью стабилизирована, рейсы выполняются вовремя, и массовых задержек больше нет.