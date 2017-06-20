Продлено финансирование Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил финансирование "Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" из средств федерального бюджета до 2020 года, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, согласно документу, предполагалось финансирование до 2017 года.

Средства направляются фонду для осуществления его деятельности, а также для софинансирования комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фонд был создан в 2008 году, его имущество формируется за счет средств федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ.

"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 г. № 404 "О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"… изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 4 слова "в 2008-2017 годах" словами "в 2008-2020 годах", — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания.