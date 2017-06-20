Губернатор Миклушевский встретился с обратившимся к Путину приморцем

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с жителем Владивостока, который пожаловался президенту РФ на сложности с оформлением "дальневосточного гектара", и пообещал, что он вскоре все "зависшие" участки будут выданы, сообщает администрация региона.
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По данным краевых властей, Иван Таркин до сих пор не оформил участок из-за вступивших с 1 января 2017 года изменений в закон о "дальневосточном гектаре", которые установили запрет на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в границах охотугодий.
"О ситуации по таким участкам мы сразу же доложили полпреду президента Юрию Трутневу, после чего им незамедлительно было принято решение отменить данную поправку. Соответствующий проект закона о внесении изменений внесен в Государственную думу РФ и уже прошел рассмотрение в профильном комитете", – сказал Миклушевский на встрече.
По его словам, как только изменения будут внесены, все "зависшие" участки будут выданы.