Губернатор Миклушевский встретился с обратившимся к Путину приморцем

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с жителем Владивостока, который пожаловался президенту РФ на сложности с оформлением "дальневосточного гектара", и пообещал, что он вскоре все "зависшие" участки будут выданы, сообщает администрация региона.

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На "прямую линию" президента позвонил житель Приморья и пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении "дальневосточного гектара". Путин отметил, что программа идет неплохо, удовлетворены более трети заявок. Сложнее всего, по его словам, ситуация в Приморском крае, а выдаче "дальневосточного гектара" препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли.

По данным краевых властей, Иван Таркин до сих пор не оформил участок из-за вступивших с 1 января 2017 года изменений в закон о "дальневосточном гектаре", которые установили запрет на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в границах охотугодий.

"О ситуации по таким участкам мы сразу же доложили полпреду президента Юрию Трутневу, после чего им незамедлительно было принято решение отменить данную поправку. Соответствующий проект закона о внесении изменений внесен в Государственную думу РФ и уже прошел рассмотрение в профильном комитете", – сказал Миклушевский на встрече.

По его словам, как только изменения будут внесены, все "зависшие" участки будут выданы.