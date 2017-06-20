Гатилов поздравил выпускников МГИМО с окончанием вуза

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Замглавы МИД России Геннадий Гатилов поздравил выпускников МГИМО, специализирующихся на международных отношениях, с окончанием вуза.

"Те из вас, которым посчастливится работать в МИД – это, конечно, и большая честь для вас, и большие возможности", — сказал Гатилов, добавив, что выпускники МГИМО, уже работающие в министерстве, доказали, что действительно обладают очень хорошей подготовкой и знаниями.

Он добавил, что молодым людям еще придется продолжать учиться. По словам дипломата, знания, полученные в вузе, основательны, но попавшим в МИД "придется узнавать много нового".

Гатилов отметил, что внешнеполитическая обстановка стремительно меняется, ежедневно приходится сталкиваться с новыми вызовами и проблемами.

"Мы будем рады видеть вас у нас в министерстве. Пожалуйста, приходите и, я думаю, вы не пожалеете, если свяжете свою судьбу с этим направлением своей деятельности", — добавил замглавы МИД РФ, принявший также участие во вручении дипломов.