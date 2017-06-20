Карельский омбудсмен призвал усилить контроль детского отдыха

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (16)

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова считает необходимым усилить контроль отдыха детей и подростков.

Ранее сообщалось, что в понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка). Двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна. Продолжаются поисково-спасательные работы.

"Много вопросов на сегодняшний день остаются открытыми. Эти дети отправились без сопровождения взрослых праздновать событие в жизни одного из подростков. Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — сказала Старшова РИА Новости.

"Когда взрослые рядом, эта деятельность наполнена содержанием, это совершенно другой отдых, чем когда они сами себе его организуют подобным образом", — добавила она.

Детский омбудсмен отметила, что в ближайшее время намерена выехать в Сортавалу. "Мы на связи со следственным комитетом и теми группами, кто занимается поиском детей. Аккумулируются поисково-спасательные силы в республике, которые есть, необходимая техника, водолазы", — сказала она.

"На сегодняшний день пока остается надежда, что троих ребят найдут живыми. Шельф островов, который там есть, эту надежду оставляет… Мы все должны верить, что детей найдем", — добавила Старшова.