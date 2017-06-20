Минобрнауки пообещало, что число мест на медицинские специальности вырастет

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Количество мест на медицинские специальности в вузах будет расти, сказала замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова на "круглом столе" по здравоохранению в Совете Федерации.

"Объем контрольных цифр приема на 2017-2018 год… составил 25,7 тысячи мест, что на 0,2 тысячи мест больше по сравнению с 2016-2017 году. Подготовка приказа на контрольные цифры приема на 2018-2019 год также сопровождается увеличением контрольных цифр приема по направлению здравоохранения и медицинских наук", — сказала Огородова.

Она отметила, что в России более 80% выпускников медицинских вузов трудоустраиваются по специальности.