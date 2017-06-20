В российских медучреждениях появится офтальмологический комплекс "Швабе"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В четвертом квартале текущего года в российских медучреждениях появится новый офтальмологический комплекс для микрохирургии глаза, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", разработчика аппаратуры.

"Клинические испытания нового медицинского комплекса в ЦКБ РАН подтвердили его надежность и удобство в эксплуатации, а также соответствие международным стандартам качества и требованиям безопасности, предъявляемым к данному типу устройств. Сегодня изделие готовится к запуску в серийное производство. Новинка появится на рынке РФ во второй половине текущего года", — отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В пресс-службе также отметили, что интерес к изделию, которое прошло государственную регистрацию в Росздравнадзоре, проявил ряд медицинских учреждений России, в том числе специалисты офтальмологического отделения филиала "З-го Центрального Военного Клинического Госпиталя им. А.А. Вишневского" Минобороны России.