Объем президентских грантов в 2017 году увеличат до семи миллиардов рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Объем президентских грантов в 2017 году будет увеличен почти вдвое — с 4 до 7 миллиардов рублей, сказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на XV Гражданском форуме Ярославской области при участии "Единой России".

XV Гражданский форум Ярославской области при участии "Единой России" проходит во вторник в Ярославле. Участие в нем принимают порядка 800 человек.

"Объем грантов никогда не был таким большим как сейчас. По распоряжению президента на этот год выделено более 4 миллиардов рублей. В пятницу Госдума одобрила во втором чтении законопроект с поправками в федеральный бюджет на 2017 год, и уже в этом году увеличится этот объем с 4 до 7 миллиардов рублей", — сказал Чукалин.

Он добавил, что упростилась и процедура подготовки заявок, теперь они принимаются только в электронной форме, упростилась и процедура получения необходимых документов.