В Москву и Нижний Новгород доставят троих тяжелобольных детей из Крыма

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. МЧС России направило в Симферополь спецборт, который доставит на лечение в Москву и Нижний Новгород трех тяжелобольных детей, сообщает министерство.

"Самолет МЧС Sukhoi Superjet 100 вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в Симферополь за тремя детьми, нуждающимися в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

Самолет оснащен медицинским оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать помощь пострадавшим во время полета. Детей будет сопровождать бригада отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава.

Дальнейшее лечение один ребенок будет проходить в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре, двое — в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

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