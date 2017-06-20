Медведеву передадут резолюцию форума в Ярославле по развитию НКО

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн — РИА Новости. По итогам XV Гражданского форума Ярославской области при участии "Единой России" будет выработана резолюция с пакетом предложений по развитию социально ориентированных НКО, которая будет направлена премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

"Будут выработаны конкретные предложения, которые лягут в резолюцию форума, которая затем будет направлена в адрес председателя правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву, лидеру партии "Единая Россия", — сказал Ревенко журналистам.

Он добавил, что от форума ждут "конкретного продукта", которым станет "резолюция с целым набором предложений". "Как в дальнейшем мы собираемся развивать социально ориентированные НКО, как государство дальше будет поддерживать это важнейшее направление в развитии гражданского общества", — перечислил замсекретаря генсовета ЕР.

Форум собрал порядка 800 человек, среди которых эксперты, представители некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов ЕР, а также представители Минтруда РФ, Минэкономразвития РФ, Минсельхоза РФ. В течение дня будут работать четыре дискуссионные площадки, работа которых завершится пленарным заседанием.