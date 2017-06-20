РАН должна генерировать прорывные идеи, считают в Минобрнауки

НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Роль Российской академии наук (РАН) должна заключаться в генерировании прорывных идей, мониторинге глобальных вызовов и предложении государству ответов на них, также значительное место должна занимать экспертная функция, заявил на форуме "Технопром-2017" замглавы Минобрнауки РФ Григорий Трубников.

В 2013 году началась реформа РАН, к "большой" Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты переданы под управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Сейчас идет доработка правил выборов президента РАН и устава Академии наук.

"РАН – главный исследовательский и мозговой штаб. С одной стороны, институты РАН сами должны генерировать идеи и предложения, отслеживать, мониторить глобальные вызовы и помогать государству, во-первых, не пропустить их, а во-вторых, сразу предлагать рецепты – ответы на эти большие вызовы. Считаю, что в этом основная роль фундаментальной науки РАН", — сказал замминистра журналистам.

Он отметил, что фундаментальная наука должна поддерживаться государством и финансироваться на достойном уровне, если страна претендует на роль одного из глобальных лидеров.

По его словам, вторая задача РАН – экспертиза комплексных программ и проектов не только фундаментальной, но и отраслевой науки. Третья задача – воспитание кадров.

"Самый главный вызов ближайших 15 лет – борьба за мозги. В мире предложено много разных проектов. Если их все начать реализовывать – не хватит голов. Уже началась серьезная конкуренция. Это один из главных больших вызовов. Еще одна роль РАН – это популяризация науки и центр кластеризации, предлагающий сквозные траектории от детсада до руководителя конкретного проекта", — сказал он.