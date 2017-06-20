Умер экс-губернатор Ивановской области Владислав Тихомиров

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Экс-губернатор Ивановской области, возглавлявший регион в 1996-2000 годах, Владислав Тихомиров скончался на 78-м году жизни после тяжелой болезни, сообщило правительство области во вторник.

В сообщении отмечается, что Тихомиров скончался вечером в понедельник. Губернатор Ивановской области Павел Коньков выразил свои соболезнования.

"Владислав Николаевич Тихомиров возглавлял Ивановскую область в сложнейший, драматичный период истории России. В этих условиях ему удалось многое сделать для решения проблем в самых разных сферах социально-экономической жизни региона. При этом он всегда оставался ответственным, целеустремленным и принципиальным политиком, настоящим профессионалом своего дела, тружеником, патриотом и гражданином, всегда с уважением относился к человеку труда", — сказал Коньков.

Он отметил, что Тихомиров последовательно прошел все ступени карьерной лестницы, что позволило ему "получить бесценный жизненный опыт, который он сполна использовал на благо Ивановской области". Позднее Тихомиров продолжал активную общественную деятельность, являясь членом Общественной палаты Ивановской области и председателем Совета ветеранов Ивановской облдумы. Почетный гражданин Ивановской области.

"За годы своей работы на партийных должностях, в органах исполнительной и законодательной власти региона он приобрел искреннее уважение и доверие коллег и земляков. Всегда имел собственное мнение и умел его аргументированно отстаивать. Для Ивановской области его уход — невосполнимая утрата", — подчеркнул губернатор.

По распоряжению Конькова организацию траурной церемонии и похорон экс-губернатора возьмет на себя региональное правительство, создана специальная комиссия при главе области.