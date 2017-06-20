Выставка тропических насекомых откроется в Дарвиновском музее 20 июня

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выставка "С сачком по тропикам 100 лет назад" откроется в Дарвиновском музее 20 июня, сообщает mos.ru. Посетителям покажут больших разноцветных бабочек, необычных жуков, изумрудных пчел и тропических насекомых, найденных в XIX-XX веках натуралистами Эженом Ле Мультом (Франция) и Альбертом Миком (Англия).

Гости увидят плотоядного муравья-пулю, боль от укуса которого длится сутки, хищного комара, питающегося не кровью, а мелкими комарами — переносчиками желтой лихорадки, а также ночных обитателей тропиков — кузнечиков и кобылок Гвины, фонарниц, чья причудливая форма головы напоминает арахис.

Выставка "С сачком по тропикам 100 лет назад" будет работать до 20 августа.