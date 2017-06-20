Московский кинотеатр "Первомайский" после ремонта будет напоминать корабль

МОСКВА, 20 июн — РИА Недвижимость. Москомархитектура утвердила проект реконструкции кинотеатра "Первомайский" на востоке Москвы, после обновления он будет напоминать стеклянный корабль, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Это уже третий подобный проект. Ранее дизайн в виде корабля был утвержден для кинотеатров "Киргизия" в Новогирееве и "Аврора" в Теплом Стане, которые также ждет реконструкция.", — отмечается в материалах.

В основу архитектурных проектов легла концепция, разработанная британским архитектурным бюро Аманды Ливит, автора знаменитого Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Главная особенность новых общественных центров — прозрачные стеклянные фасады обтекаемой формы, а также кафе и сады на крыше. В вечерние часы здания будут подсвечиваться, говорится в сообщении.

Вход в кинотеатр "Первомайский" (улица Первомайская, дом 93), который находится в торце здания, сделают похожим на нос корабля с помощью широкого витражного остекления и керамических панелей на фасаде. На крыше появится летнее кафе и сад с зонами для отдыха, отмечается в материалах.

Кроме того, Москомархитектура утвердила дизайн будущего общественного центра на месте кинотеатра "Нева" в Северном округе (улица Беломорская, дом 16а). У него также сделают стеклянный фасад и устроят прогулочную зону на крыше. В обоих кинотеатрах будет по четыре наземных этажа и одному подземному, говорится в сообщении.

В конце 2014 года структура ADG Group — ООО "Эдисонэнерго" — приобрела 39 столичных кинотеатров в периферийных районах за 9,6 миллиарда рублей. Кинотеатры компания решила преобразовать в районные центры с магазинами, кафе, кинозалами, где также планируется проводить развлекательные и образовательные мероприятия.