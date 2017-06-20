Минобрнауки сообщило, когда примет план научно-технологического развития

НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. План реализации стратегии научно-технологического развития России готов и должен быть утвержден правительством РФ "на днях", сообщил на форуме "Технопром-2017" замглавы Минобрнауки РФ Григорий Трубников.

"Разработан план реализации стратегии научно-технологического развития и находится на утверждении в правительстве. Думаю, что буквально на днях он будет утвержден. Он содержит порядка 40-45 мероприятий, и базовые вещи, вокруг которых сформулирован план – управление наукой, научная политика, кадры, научно-исследовательская инфраструктура и международное научно-технологическое сотрудничество", — сказал замминистра.

На форуме он предложил обсудить вопросы взаимодействия гражданской науки и военно-промышленного комплекса, взаимодействие академической и вузовской науки, а также роль Российской академии наук (РАН) в реализации стратегии научно-технологического развития РФ.

Стратегия научно-технологического развития России до 2035 года была утверждена президентом РФ 1 декабря 2016 года. Она рассчитана на продвижение и развитие технологий, благодаря которым удастся увеличить долю высокотехнологичной продукции в ВВП, расширить присутствие наукоемких отечественных технологий на рынке и повысить результативность исследований. В указе президента правительству было поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии, согласовав его с президиумом Совета при президенте по науке и образованию.

Президент РФ Владимир Путин также поручил кабмину до 1 октября 2017 года обеспечить подготовку и утверждение госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Согласно документу, подготовку и утверждение госпрограммы поручено обеспечить правительству совместно с президиумом Совета при президенте РФ по науке и образованию.