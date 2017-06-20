Россияне уверены, что поручения Путина на "прямой линии" выполнят в срок

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Свыше 90% россиян, знакомых с содержанием недавней "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, не сомневаются в искренности его ответов на вопросы, а более 80% уверены, что большинство или часть поставленных им задач будут реализованы в срок, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16-18 июня среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

"Искренность ответов президента не вызывает сомнений у подавляющего большинства (92%) опрошенных, знакомых с содержанием "прямой линии". Три четверти (76%) по ее итогам могут сказать, что президент понимает реальную ситуацию в стране, а 82% уверены, что большая часть/половина задач, поставленных Путиным в ходе "прямой линии", будет реализована в срок", — говорится в материалах опроса, которые есть у РИА Новости.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что "прямая линия" с президентом традиционно становится резонансным событием. "По многим позициям оценки в этом году близки к максимальным или являются таковыми. Это касается и общего интереса, и оценки ответов президента на вопросы россиян. Очевидно, что данный формат общения главы государства с россиянами успешен и востребован", — отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

"Изюминкой" этого года, по его словам, стала трансляция смс-сообщений, некоторые из которых были весьма критичны в отношении Путина.

"Этот ход оказался эффективным с точки зрения оживления формата, привнесения большей открытости. Если оценивать "прямую линию" в целом, то большое количество поступивших обращений свидетельствует, к сожалению, о проблемах системы управления. Если человек ожидает решения своей частной проблемы лишь от президента, значит, он разуверился в эффективности других уровней власти", — считает Мамонов.