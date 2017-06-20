Создание стартапов хотят сделать альтернативой дипломным работам в вузах

НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Минобрнауки РФ обсуждает возможность создания малых инновационных предприятий – стартапов выпускниками вузов в качестве дипломных работ, как альтернативу научным работам, сообщил во вторник на форуме "Технопром-2017" замглавы министерства Григорий Трубников.

"Согласен, что мы должны культуру технологического предпринимательства воспитывать. Это курсы повышения квалификации, курсы лекций, специальные программы в университетах должны внедряться. Мы сейчас обсуждаем, что в качестве дипломных работ могут быть не только научные работы, но и, например, малые инновационные предприятия – стартапы, которые создаются бакалаврами или магистрами", – сказал замминистра.

Трубников считает, что в настоящее время многие работающие в университетах исследователи – высочайшего уровня, и в целом "наука в университетах может быть", и не надо противопоставлять ее работе научных институтов. "Мегапроектов, наверное, не может быть, так как университеты это в первую очередь лифт для кадров", — сказал он.