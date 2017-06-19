Власти Мурманской области пообещали помочь семье онкобольной из Апатитов

МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Правительство Мурманской области окажет помощь семье онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов, обратившейся на "прямую линию" президента с жалобами на проблемы здравоохранения, сообщила губернатор области Марина Ковтун на оперативном совещании.

"Мы очень надеемся, что Даша справится со страшным недугом. Что же касается семьи Даши – её тёти и дочери – заботы о них мы примем на себя", — сказала Ковтун. Ранее на встрече с тетей Дарьи Любовью Тулуповой Ковтун также поинтересовалась, какая помощь необходима семье. Тулупова рассказала, что хотела бы отправить шестилетнюю дочку Дарьи на море.

В Апатитах, о которых шла речь в обращении Дарьи к президенту, уже три дня работает министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин. Как отметила губернатор, на основе подробного анализа собранных обращений будет рассматриваться возможность организации специализированных видов медпомощи в больничном городке Апатитов.

Перетрухин в режиме видеоконференции рассказал, что обращения в основном связаны с направлением пациентов для лечения в областной центр, лекарственным обеспечением, заработной платой персонала. Глава региона дала поручение рассмотреть возможность организации бесплатных или льготных маршрутов общественного транспорта между Апатитами и Кировском, расстояние между которыми – около 20 километров.

Ковтун отметила, что ситуация в Апатитах типична не только для области, но и для всей страны. Система подушевого финансирования, которая была введена в 2013 году, не позволяет содержать медучреждения везде, где люди к ним привыкли, отметил глава региона.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. В понедельник Дарью доставили в НИИ онкологии имени Герцена в Москве.