Путин не исключил развития программы материнского капитала

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность того, чтобы проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала, заявил президент Владимир Путин на демографическом совещании с членами правительства в понедельник.

В ходе совещания Путин отметил, что благодаря мерам поддержки удалось на несколько лет задержать неизбежное падение рождаемости и значительно его сгладить.

"Для долгосрочного демографического развития это было и является очень важным достижением. Хотел бы подчеркнуть, что сейчас надо так же комплексно и так же настойчиво решать возникающие проблемы, принимать дополнительные меры, сохранять и развивать те механизмы, которые уже опробованы и доказали свою эффективность", — сказал президент.

Он добавит, что сейчас разрабатываются разные предложения, в том числе варианты, касающиеся материнского капитала.

"Рассматривается возможность проанализировать дальнейшие перспективы программы материнского капитала", — заявил Путин.

В ходе "прямой линии" 15 июня Путин заявил, что набор мер по повышению демографии в России может быть разным, включая продление программы материнского капитала. Он также пообещал вернуться к вопросу индексации этих выплат.