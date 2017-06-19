В Москве приземлился самолет, доставившей онкобольную из Апатитов

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Москве приземлился самолет, доставивший на лечение онкобольную Дарью Старикову, которая ранее обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"В Москве приземлился специальный борт МЧС России, который доставит на лечение в ФГБУ "Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена" Минздрава России жительницу Апатитов Дарью Старикову, обратившуюся к президенту Российской Федерации В.В. Путину во время прямой линии", — говорится в сообщении.

Дарья Старикова, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.