Пострадавшим от паводка на Ставрополье перечислили 473 миллиона рублей

ПЯТИГОРСК, 19 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти перечислили пострадавшим от майского паводка на Ставрополье 473 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Президент России Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генеральной прокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору региона. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Позже власти края сообщили, что первая часть выделенных из федерального бюджета средств поступила вечером 15 июня.

"К настоящему времени получателями выплат в 10 тысяч рублей уже стали более 15 тысяч человек. Для 1222 человек перечислены компенсации за частичную утрату имущества в размере 50 тысяч рублей. За полную утрату имущества выплаты в размере 100 тысяч рублей переведены на счета 1411 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом из федерального и краевого бюджетов для пострадавших от паводка ставропольцев уже перечислено 473 миллиона рублей.

"Нужно реагировать на все потребности наших земляков, на все вопросы, которые они справедливо ставят перед нами", – отметил глава края Владимир Владимиров. По его словам, на особом контроле должны оставаться ситуации, разрешение которых требует судебных процедур, в частности при оказании помощи пострадавшим гражданам, фактически постоянно проживавшим в зоне подтопления, но не имевшим официальной прописки.