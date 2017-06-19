Пострадавшим от паводка на Ставрополье перечислили 473 миллиона рублей
15:5519.06.2017
(обновлено: 15:56 19.06.2017)
8700
ПЯТИГОРСК, 19 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти перечислили пострадавшим от майского паводка на Ставрополье 473 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Президент России Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генеральной прокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору региона. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Позже власти края сообщили, что первая часть выделенных из федерального бюджета средств поступила вечером 15 июня.
"К настоящему времени получателями выплат в 10 тысяч рублей уже стали более 15 тысяч человек. Для 1222 человек перечислены компенсации за частичную утрату имущества в размере 50 тысяч рублей. За полную утрату имущества выплаты в размере 100 тысяч рублей переведены на счета 1411 человек", — говорится в сообщении.
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
Отмечается, что в целом из федерального и краевого бюджетов для пострадавших от паводка ставропольцев уже перечислено 473 миллиона рублей.
"Нужно реагировать на все потребности наших земляков, на все вопросы, которые они справедливо ставят перед нами", – отметил глава края Владимир Владимиров. По его словам, на особом контроле должны оставаться ситуации, разрешение которых требует судебных процедур, в частности при оказании помощи пострадавшим гражданам, фактически постоянно проживавшим в зоне подтопления, но не имевшим официальной прописки.