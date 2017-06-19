Пользователи ВКонтакте предлагают помощь онкобольной Дарье из Апатитов

МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Пользователи соцсети ВКонтакте из разных городов России оставляют на странице Дарьи Стариковой, которая во время "прямой линии" обратилась к президенту и рассказала о своем онкологическом заболевании, слова поддержки и предлагают помощь.

Дарье из Апатитов Мурманской области поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, как она рассказала в ходе "прямой линии", изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после "прямой линии" Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.

За последние дни Дарье написали десятки людей. Из записей в сети следует, что даже многие из знакомых девушки не знали о ее диагнозе. Пользователи выражают поддержку, дают советы, как поправиться, предлагают помощь.

"Даша, я верю в тебя! Ты победишь болезнь, не пришло еще твое время, жить и жить, здоровья и удачи тебе", — написал пользователь Евгений Владимиров. Пользователи просят Дарью написать реквизиты банковского счета, на который можно перечислить средства.

Одна из пользователей соцсети, живущая в Петербурге, предлагает узнать о квотах в центре имени Алмазова. "Дашуленька, нас очень много, вся страна, и мы хотим помочь тебе! Напиши, пожалуйста, на стене номер своей карты, делись своими новостями, рассказывай о изменениях в жизни, выкладывай фото. Не оставайся с бедой одна!!! Все вместе мы ее победим!" — пишет Катерина Заноза.

Кто-то предлагает создать в соцсети группу поддержки Дарьи. "Никогда я еще так не переживал за незнакомого мне человека", — признается Павел Митрохов.

Пишут и те, кто лично столкнулся с таким заболеванием, дают советы, куда обращаться, чем лечиться, как питаться.

Дарье предлагают приехать в Москву, незнакомые люди готовы оплатить билеты и приютить ее дочку. "Приезжай с дочкой к нам (билеты оплачу, на вокзале встречу), примем как родственников, и моральную и финансовую поддержку окажем. На время твоего лечения дочка у нас поживет. Если уже пора в школу, устроим в школу", — пишет Гульнара Шехзмаметьева.

Жительницу Апатитов благодарят за то, что она подняла вопрос, волнующий многих жителей страны. "Этот сюжет потряс всех, действительно, лейтмотив всего разговора "Мы хотим жить, а не выживать". Милая Даша, Вы всколыхнули всю страну, тяжелобольная девушка на фоне разрушенного здания — это хорошо отражает действительность в нашей богатейшей полезными ископаемыми стране", — пишет Алла Тихонова.

В понедельник днем Дарью спецбортом МЧС отправили из Мурманска в Москву в НИИ имени Герцена. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на встрече с тетей Дарьи Любовью Тулуповой пообещала оказать помощь семье Дарьи, в том числе 6-летней дочери.