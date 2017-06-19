Пользователи ВКонтакте предлагают помощь онкобольной Дарье из Апатитов

МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Пользователи соцсети ВКонтакте из разных городов России оставляют на странице Дарьи Стариковой, которая во время "прямой линии" обратилась к президенту и рассказала о своем онкологическом заболевании, слова поддержки и предлагают помощь.
За последние дни Дарье написали десятки людей. Из записей в сети следует, что даже многие из знакомых девушки не знали о ее диагнозе. Пользователи выражают поддержку, дают советы, как поправиться, предлагают помощь.
"Даша, я верю в тебя! Ты победишь болезнь, не пришло еще твое время, жить и жить, здоровья и удачи тебе", — написал пользователь Евгений Владимиров. Пользователи просят Дарью написать реквизиты банковского счета, на который можно перечислить средства.
Одна из пользователей соцсети, живущая в Петербурге, предлагает узнать о квотах в центре имени Алмазова. "Дашуленька, нас очень много, вся страна, и мы хотим помочь тебе! Напиши, пожалуйста, на стене номер своей карты, делись своими новостями, рассказывай о изменениях в жизни, выкладывай фото. Не оставайся с бедой одна!!! Все вместе мы ее победим!" — пишет Катерина Заноза.
Кто-то предлагает создать в соцсети группу поддержки Дарьи. "Никогда я еще так не переживал за незнакомого мне человека", — признается Павел Митрохов.
Пишут и те, кто лично столкнулся с таким заболеванием, дают советы, куда обращаться, чем лечиться, как питаться.
Жительницу Апатитов благодарят за то, что она подняла вопрос, волнующий многих жителей страны. "Этот сюжет потряс всех, действительно, лейтмотив всего разговора "Мы хотим жить, а не выживать". Милая Даша, Вы всколыхнули всю страну, тяжелобольная девушка на фоне разрушенного здания — это хорошо отражает действительность в нашей богатейшей полезными ископаемыми стране", — пишет Алла Тихонова.
В понедельник днем Дарью спецбортом МЧС отправили из Мурманска в Москву в НИИ имени Герцена. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на встрече с тетей Дарьи Любовью Тулуповой пообещала оказать помощь семье Дарьи, в том числе 6-летней дочери.