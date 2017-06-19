Детская железная дорога появится в ТиНАО

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. "Российские железные дороги" дали согласие на строительство в Троицком и Новомосковском административных округах детской железной дороги. Об этом, как сообщает портал правительства Москвы, заявил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. На магистрали будут проводиться занятия с детьми, где их познакомят с основами профессии железнодорожника.

"Все затраты на подготовку проекта и строительство возьмет на себя "РЖД"", — рассказал Владимир Жидкин.

По его словам, необходимая документация сейчас разрабатывается, поэтому назвать точные сроки строительства и протяженность магистрали пока невозможно.

"По предварительной информации, детская железная дорога разместится между Московским и Саларьевом", — заявил руководитель ведомства.