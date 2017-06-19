Рособрнадзор готов разделить ЕГЭ по истории на базовый и профильный уровни

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рособрнадзор технологически готов разделить ЕГЭ по истории на базовый и профильный уровни, если будет соответствующее решение министерства образования и науки, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Давайте дождемся решения. Если такое решение будет, мы, конечно, сделаем. Будет базовая и профильная – решение министерства. Пока нет окончательного решения", — сказал Кравцов, отвечая на вопрос о возможности разделения экзамена на уровни.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 сообщила, что обязательным ЕГЭ по истории может стать в 2022 году, а в 2020 году экзамен может пройти как обязательный пилотно в ряде регионов. Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что ведомство готово проводить ЕГЭ по истории как обязательный в случае соответствующего решения.