Народная дипломатия способна привлечь сторонников России, считает глава ОП

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Развитие народной дипломатии в РФ способно прибавить сторонников России в западных странах в условиях кризиса политических отношений между государствами, заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Мы наблюдаем, что происходит в Европе и США, иногда это доходит до абсурда то, что там происходит. В этих условиях народная дипломатия могла бы какой-то трезвости добавить, какой-то ясности добавить, каких-то сторонников добавить", — сказал Фадеев в ходе пленарного заседания в ОП, подчеркнув важность работы в этом направлении.

Фадеев пояснил, что речь идет не о тех людях, которые бы работали на Россию, а о тех, с "которыми можно было бы разговаривать на нормальном языке".

В понедельник в ОП РФ состоялось первое пленарное заседание членов палаты шестого состава. В ходе заседания секретарем ОП РФ был избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев. Почетным секретарем палаты стал Евгений Велихов. Первым заместителем секретаря ОП стад Вячеслав Бочаров, заместителями секретаря также стали Лидия Михеева, Александр Точенов и Сергей Орджоникидзе. Кроме этого, члены ОП утвердили перечень комиссий палаты и их председателей, а также заместителей председателей. Теперь в ОП РФ шестого состава созданы 19 комиссий.