Народная дипломатия способна привлечь сторонников России, считает глава ОП

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Развитие народной дипломатии в РФ способно прибавить сторонников России в западных странах в условиях кризиса политических отношений между государствами, заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Фадеев пояснил, что речь идет не о тех людях, которые бы работали на Россию, а о тех, с "которыми можно было бы разговаривать на нормальном языке".
В понедельник в ОП РФ состоялось первое пленарное заседание членов палаты шестого состава. В ходе заседания секретарем ОП РФ был избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев. Почетным секретарем палаты стал Евгений Велихов. Первым заместителем секретаря ОП стад Вячеслав Бочаров, заместителями секретаря также стали Лидия Михеева, Александр Точенов и Сергей Орджоникидзе. Кроме этого, члены ОП утвердили перечень комиссий палаты и их председателей, а также заместителей председателей. Теперь в ОП РФ шестого состава созданы 19 комиссий.