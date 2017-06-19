Москва простилась с Алексеем Баталовым

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем Баталовым прошла в Москве, проститься с актером пришли сотни человек, в том числе режиссер Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, мультипликатор Юрий Норштейн.

Очередь людей, пришедших с цветами в руках проводить народного артиста в последний путь, протянулась через весь Дом кино и по прилегающей улице. На церемонию пришли режиссер Владимир Меньшов, мультипликатор Юрий Норштейн, актеры Игорь Золотовицкий и Александр Панкратов-Черный, режиссеры Алексей Учитель, Владимир Фокин и Вера Токарева, певец Иосиф Кобзон, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, а также выпускники актерской мастерской ВГИК, которой Баталов посвятил более сорока лет.

Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что он два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже актер был переведен в реабилитационный центр. Похоронят Алексея Баталова на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908 — 1991), и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940 — 2004).

Москва слезам не верит, но в этот день плачет

"Сегодня утром, когда мы выглянули в наши окна, мы увидели, как плачет город, плачет Москва, плачет страна, наши москвичи. Благодаря Баталову мы знаем, что Москва слезам не верит, но сегодня наши слезы оплакивают великого человека, артиста, москвича. Мы не можем представить Москву баз Баталова", — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, Баталов в своих ролях создал образы целых поколений русских людей, он был по-настоящему народным артистом и обладал стопроцентной артистической славой. Баталов сыграл не так много ролей, но ни одна не была проходной, и каждая из них вызывала чувства в душе зрителя, потому что эти роли были символами для целого ряда поколений.

"Именно поэтому его звание народного артиста СССР было полностью самоценно, он действительно был народным артистом, человеком, который запечатлел на экране целые поколения наших сограждан", — подчеркнул Кибовский.

Он добавил, что в ближайшие дни в сети московских кинотеатров пройдут открытые показы фильмов с участием актера. "Приглашаю всех прийти и увидеть эти картины на большом экране, так как эти фильмы созданы не для телевизоров", — пояснил чиновник.

Аристократ и интеллигент

По словам режиссера Владимира Меньшова, автора фильма "Москва слезам не верит", где Баталов исполнил одну из самых известных своих ролей, актер поражал своими аристократическими манерами.

"Когда Чехова спрашивали об актерах Московского художественного академического тетра, какие они необыкновенные, он ответил: "Актеры как актеры, только интеллигентные люди. Вот эти корни мхатовскиие у Алексея Владимировича всегда существовали, он и вырос во мхатовском дворе, и отец, и мама его были мхатовскими актерами, и он был, прежде всего, интеллигентным человеком, даже аристократом, и это поражало в нем при знакомстве и при общении", — сказал Меньшов.

Режиссер подчеркнул, что с уходом Баталова кончилась эпоха русского кинематографа, который воплощал Баталов, эпоха, когда кинематограф имел решающее значение в воспитании человека и менял жизнь людей.

"Он всегда совпадал с острием времени, ему везло на самые решающие картины нашего кинематографа", — заметил Меньшов.

Актер и преподаватель

Как отметил актер Александр Панкратов-Черный, образы, воплощенные Баталовым на экране, останутся на века для будущих поколений. "Духовность, чистота, интеллигентность, гражданственность, человечность, простота — качества, которыми он наделял своих героев и которые носил в себе, в своей душе, в своем сердце", — рассказал Панкратов.

Как подчеркнул мультипликатор Юрий Норштейн, Баталов был не просто великим, но врачующим актером. "У него был врачующий голос, отдельное произведение искусства… Сколько раз (супруга актера) Гитана и я просили Алексея Владимировича, чтобы он записал диск. Его голос — это что-то невероятное, и он мог бы вобрать такое количество поэзии", — добавил Норштейн.

Актер Игорь Золотовицкий признался, что он горд быть ректором школы-студии МХАТ, из которой вышел Баталов. "Идеалист, по-настоящему патриот своей профессии. Мне посчастливилось, что он был председателем экзаменационной комиссии, когда я заканчивал институт. Он так просто и по-отечески нас напутствовал", — рассказал Золотовицкий.

Он отметил, что Баталов мог бы стать великим театральным актером и назвал его совестью актерской профессии. При этом режиссер Владимир Фокин подчеркнул, что более сорока лет Баталов отдал кафедре актерского мастерства во ВГИКЕ.

"Я каким-то образом наследую его мастерскую. Когда пришло время набирать новую мастерскую, у него начались проблемы со здоровьем, и он искал, кому передать ее, и, к счастью, его выбор пал на меня", — подчеркнул Фокин.

Баталов работал во МХАТе в 1953-1956 годах, с 1954 года начал сниматься в кино, в основном на "Ленфильме". Первая роль — молодой рабочий Алексей Журбин в фильме "Большая семья" Иосифа Хейфица. Позже Баталов снялся еще в четырех картинах у Хейфица: "Дело Румянцева" (1955), "Дорогой мой человек" (1958), "Дама с собачкой" (1960), "День счастья" (1964).

Всего актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".