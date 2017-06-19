Кузнецова рассказала, когда решится вопрос об опеке мальчика из Магадана

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вопрос о назначении предварительной опеки мальчику из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями, может быть решен в ближайшие сутки, заявила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован с весом 11 килограммов. Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. В мае Кузнецова сообщила, что мальчик нашел новую приемную семью.

"На данный момент принято решение, что в течение суток будут определены дальнейшие шаги… Есть кандидат во временные опекуны, в отношении кого могут разрешить предварительную опеку", — заявила Кузнецова журналистам в понедельник по итогам совещания с экспертами и органами опеки Магадана.

"Постараемся уложиться в это время… Слишком много ребёнок пережил, чтобы мы тянули с этим решением", — добавила она.

По словам детского омбудсмена, мальчик должен получать квалифицированную медпомощь ещё "минимум полтора месяца". "Ни о каком возвращении в Магадан пока речи нет… Здоровье у него идёт на поправку, теперь самое главное, чтобы у него появилась семья", — добавила Кузнецова.

Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик, после получения разрешения на предварительную опеку ребёнка смогут навещать в больнице. "Если ему нужно будет высококвалифицированное лечение, возможно, будет рассматриваться вопрос в сторону Москвы, если будет сделаны другие выводы, мы хотели бы видеть его как гражданина Магаданской области", — прокомментировал он будущее ребёнка.