В Москве в настоящее время строят 25 километров пересадочного контура

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился с ходом строительных работ на участке "Рубцовская" — "Авиамоторная" строящегося Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена.
По его словам, ТПК также даст возможность развивать новые радиальные направления подземки.
"К этой ветке будет присоединена Кожуховская линия до Некрасовки. Сегодня в активной фазе строительства находится 25 километров линий ТПК", — отметил мэр Москвы.
Между станциями "Рубцовская" и "Авиамоторная" также разместится станция "Лефортово". Длина этого участка составит 3,7 км. Станция "Рубцовская" будет пересадочной с "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии. Расчетный пассажиропоток "Рубцовской" составит 337 тысяч человек в сутки, станции "Лефортово" — 135 тысяч человек в сутки.
Предполагается, что до конца 2019 года будет построен участок ТПК от "Рубцовской" до "Нижней Масловки".