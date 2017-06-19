В Москве в настоящее время строят 25 километров пересадочного контура

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился с ходом строительных работ на участке "Рубцовская" — "Авиамоторная" строящегося Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена.

"В Москве развернута еще одна огромная стройка – это мегапроект мирового уровня – большое подземное кольцо метро. Это 66,7 км, 31 станция, которые свяжут между собой радиальные направления железной дороги, на 10-20% разгрузят эти линии, соединят между собой поперечными связками многие районы Москвы", — сказал Собянин журналистам.

По его словам, ТПК также даст возможность развивать новые радиальные направления подземки.

"К этой ветке будет присоединена Кожуховская линия до Некрасовки. Сегодня в активной фазе строительства находится 25 километров линий ТПК", — отметил мэр Москвы.

Он рассказал, что полностью новое подземное кольцо метро планируется достроить в 2020-2021 годах. В 2017 году, по его словам, введут первые станции – от "Делового центра" до "Петровского парка", а в следующем году планируется построить участок между "Рубцовской" и "Авиамоторной".

Между станциями "Рубцовская" и "Авиамоторная" также разместится станция "Лефортово". Длина этого участка составит 3,7 км. Станция "Рубцовская" будет пересадочной с "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии. Расчетный пассажиропоток "Рубцовской" составит 337 тысяч человек в сутки, станции "Лефортово" — 135 тысяч человек в сутки.

Предполагается, что до конца 2019 года будет построен участок ТПК от "Рубцовской" до "Нижней Масловки".