Путин проведет встречу по демографической политике с участием правительство

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по демографической политике с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, руководства администрации президента и социально-экономического блока правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он проведет в Кремле совещание по демографическим вопросам, по демографической политике. В нем примут участие Медведев, Вайно, Кириенко, Голодец, Белоусов, Орешкин, Скворцова, Топилин, Голикова. То есть такой социально-экономический блок руководства", — рассказал Песков журналистам.

Он отметил, что эта тема была поднята в ходе "прямой линии" президента.

"Президент достаточно аргументированно рассказывал о демографической яме, в которую мы сейчас, по объективным причинам, входим. И как раз по этому вопросу президент принял решение провести отдельное обсуждение", — заявил Песков.