Путин проведет встречу по демографической политике с участием правительство

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по демографической политике с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, руководства администрации президента и социально-экономического блока правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что эта тема была поднята в ходе "прямой линии" президента.
"Президент достаточно аргументированно рассказывал о демографической яме, в которую мы сейчас, по объективным причинам, входим. И как раз по этому вопросу президент принял решение провести отдельное обсуждение", — заявил Песков.