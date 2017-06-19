В Севастополе появится новая региональная телерадиокомпания

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Новую телерадиокомпанию – ГТРК "Севастополь" – готовят к запуску, сообщил глава города Дмитрий Овсянников.

Директором телерадиокомпании назначен Александр Минаков – российский журналист, военный корреспондент и политический обозреватель. Ранее он работал с теле- и радиостудией Министерства обороны России, федеральными телеканалами ТВЦ, "Россия-1".

"Для Севастополя это будет совершенно новый опыт. Финансирование уже определено, дополнительных расходов из городского бюджета не потребуется. Сейчас решаются организационные вопросы. С июля ГТРК "Севастополь" начнет размещение своих новостных программ в эфире телеканала "Россия-1" и на радио "Вести FM" — так же, как это происходит во всех регионах страны. Мы сделаем все, чтобы как можно скорее новости Севастополя стали чаще звучать и в федеральном эфире, и наш город видела вся страна", — приводит слова Овсянникова пресс-служба регионального правительства.

Глава города уверен, что накопленный опыт поможет Минакову быстро "понять и почувствовать Севастополь".

Овсянников подчеркнул, что в регионе не забывают и о развитии местного телевидения. Так, уже больше месяца на Информационном канале Севастополя (ИКС) работает новое руководство. "Скоро "ИКС" получит новое "лицо": логотип, графику, оформление студии", – подчеркнул губернатор.

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