На Урале в понедельник ожидаются грозы, град и сильный ветер

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. МЧС РФ предупреждает о грозах, граде, сильных дождях и порывистом ветре, которые ожидаются в понедельник на территории Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

"По данным центра "Антистихия" и "Росгидромета", на территории Курганской, Свердловской, Челябинской областей 19 июня ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, грозы, крупный град, усиление ветра до 25 метров в секунду", — говорится в прогнозе.

По оценке специалистов МЧС, плохие погодные условия могут нарушить работу объектов энергетики, связи, ЖКХ, всех видов транспорта, а также жизнеобеспечение населения. Кроме того, возможны подтопления пониженных участков местности, повреждения крыш зданий и сооружений, широкоформатных конструкций.

МЧС России рекомендует населению выполнять правила безопасности: закрывать окна, не приближаться к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи, а также обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.