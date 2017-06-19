В Тюмени пройдет международный молодежный геологический форум

ТЮМЕНЬ, 19 июн — РИА Новости. Талантливые дети и молодежь из России, Германии и Польши примут участие в международном молодежном геологическом форуме, который пройдет на базе тюменского детского санаторного образовательного центра "Энергетик" с 22 июня по 12 июля, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"На территории центра "Энергетик" будет разбит палаточный городок. Благодаря этому участники форума на несколько дней окажутся в условиях, приближенных к реальным геологическим будням, получат основные навыки выживания в лесу, разведения костра, приготовления пищи и многие другие", — сказал собеседник агентства.

В рамках форума молодые люди посетят минералогический музей Сибирского научно-аналитического центра и учебный буровой полигон Тюменского индустриального университета.

По информации пресс-службы губернатора, международный геологический форум станет вторым крупным профориентационным проектом с участием департамента социального развития Тюменской области и Сибирского научно-аналитического центра. В 2015 году совместно с региональным департаментом недропользования и экологии они выступили соорганизаторами Х Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов.

"Мы сейчас активно занимаемся выявлением одаренных ребят с физико-математическим профилем, создаем специализированную школу. Почему бы не заняться еще и геологическим направлением? Что бы мы ни говорили, но в ближайшей и среднесрочной перспективе, а учитывая возможности шельфа, еще и в долгосрочной, добыча углеводородов будет востребованным направлением", — считает глава региона Владимир Якушев.

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