160 предметов экспозиции музея Маяковского будут отреставрированы

Посетительница в Государственном музее В.В. Маяковского в Москве перед его закрытием на реконструкцию. Архивное фото

Посетительница в Государственном музее В.В. Маяковского в Москве перед его закрытием на реконструкцию. Архивное фото

Более 160 предметов постоянной экспозиции Государственного музея В.В. Маяковского отреставрирует победитель открытого конкурса, говорится на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент Москвы по конкурентной политике. Победителя конкурса, который будет выполнять работы, определят по результатам торгов, сообщает сайт mos.ru.

Будущему подрядчику, которого определят по результатам торгов, предстоит восстановление столовой утвари, фотографий, предметов гардероба, мебели и других. В их числе комнатный ледник, угольный утюг, прибор для чистки перьев из письменного набора, состоящего из семи предметов, копилка-бочонок "Храни каждую копейку на сберегательной книжке", столовые приборы, а также осколки немецкого снаряда времен Великой Отечественной войны.

На выполнение работ победителю будет отведено около пяти месяцев. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июля.