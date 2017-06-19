Музей с панорамным видом на город откроется в “Москве-Сити” 1 июля

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. 1 июля откроется музей "Москва-Сити", посвященный архитектуре столицы, сообщает mos.ru со ссылкой на управляющую компанию ПАО "СИТИ". Музей расположится на 56-м этаже делового комплекса "Империя". Материалы для создания инсталляций предоставил Музей Москвы.

Музей оборудован панорамными окнами с видами на Москву от исторического центра до МКАД. Аудиоинсталляция "Голос города" представит рассказы о разных уголках столицы, записанные известными жителями Москвы (Василием Уткиным, Геннадием Хазановым, Леонидом Парфеновым и другими).

С помощью мультимедийного объекта "Параллельная реальность" посетители смогут увидеть, как выглядел бы город с горизонтальными небоскребами Эля Лисицкого, Дворцом Советов Бориса Иофана и другими неосуществленными проектами XX века. Специальная мобильная конструкция будет перемещаться по рельсам вдоль панорамного окна. И в зависимости от того, в какой точке она остановится, на экране появятся те здания, строительство которых было запланировано в этих районах столицы.

Центральный блок экспозиции посвящен деловому центру "Москва-Сити".

Также в музее будут проходить авторские экскурсии и временные выставки. Первой здесь представят фотопанораму Москвы 1876 года, снятую с самой высокой точки столицы того времени — храма Христа Спасителя.

Часы работы музея: в понедельник — с 17.00 до 23.00, со вторника по пятницу — с 11.00 до 23.00.

Купить билеты можно будет на сайте музея, а также в точке продаж в деловом комплексе "Империя".