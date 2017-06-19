Минздрав создаст рабочую группу по обращениям с "прямой линии" с Путиным

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рабочая группа по всем обращениям по теме здравоохранения, поступившим в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, будет сформирована в Минздраве, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение сформировать в министерстве рабочую группу, в задачи которой будет входить анализ всех обращений, поступивших во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным по теме здравоохранения", — говорится в сообщении.