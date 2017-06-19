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Общество

На Дальнем Востоке создадут четыре села для получателей бесплатных гектаров

Сюжет:
"Дальневосточный гектар" (76)
09:3919.06.2017
(обновлено: 09:40 19.06.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДальний Восток. Архивное фотоДальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Дальневосточные регионы России разработали "дорожные карты" по образованию новых и расширению границ существующих поселений в рамках программы "дальневосточного гектара", всего предлагается создать четыре новых села и расширить границы 12 поселений, сообщает Минвостокразвития РФ.

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"В настоящее время определено 53 территории с максимальной концентрацией (более 20) предоставленных земельных участков. Регионы Дальнего Востока предлагают создать четыре новых населенных пункта и расширить границы 12 поселений. Сейчас в рамках этих "дорожных карт" регионам необходимо разработать и принять нормативные правовые акты об образовании новых населенных пунктов, провести работу по информированию и опросу населения о создании новых поселений", — приводятся в сообщении слова заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

По словам замминистра, регионам нужно разработать и утвердить градостроительную документацию, установить сроки создания инфраструктуры и проработать вопрос по стоимости и источникам финансирования.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал, что мешает выдаче "дальневосточного гектара"
Качаев заявил, что в Хабаровском крае могут появиться два новых поселения. Еще два населенных пункта создаются на Сахалине. Кроме того, в Сахалинской области могут увеличиться границы четырех поселений в Анивском, Долинском, Корсаковском районах. На Камчатке планируется расширение границ семи населенных пунктов Елизовского района. Будет также расширено село Новопетровка Амурской области.

В Якутии планируется создать квартал получателей "дальневосточного гектара" в селе Партизан Намского улуса. Рассматриваются вопросы по созданию, либо расширению границ населенных пунктов в четырех центральных районах республики — Амгинском, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, где подано наибольшее количество заявлений.

С 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 93 тысяч заявок на "дальневосточные гектары".

Как можно использовать дальневосточный гектар
© РИА Новости, Инфографика
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Как можно использовать дальневосточный гектар
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