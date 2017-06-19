На Дальнем Востоке создадут четыре села для получателей бесплатных гектаров

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Дальневосточные регионы России разработали "дорожные карты" по образованию новых и расширению границ существующих поселений в рамках программы "дальневосточного гектара", всего предлагается создать четыре новых села и расширить границы 12 поселений, сообщает Минвостокразвития РФ.
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По словам замминистра, регионам нужно разработать и утвердить градостроительную документацию, установить сроки создания инфраструктуры и проработать вопрос по стоимости и источникам финансирования.
В Якутии планируется создать квартал получателей "дальневосточного гектара" в селе Партизан Намского улуса. Рассматриваются вопросы по созданию, либо расширению границ населенных пунктов в четырех центральных районах республики — Амгинском, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, где подано наибольшее количество заявлений.
С 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 93 тысяч заявок на "дальневосточные гектары".