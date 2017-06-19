На Дальнем Востоке создадут четыре села для получателей бесплатных гектаров

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Дальневосточные регионы России разработали "дорожные карты" по образованию новых и расширению границ существующих поселений в рамках программы "дальневосточного гектара", всего предлагается создать четыре новых села и расширить границы 12 поселений, сообщает Минвостокразвития РФ.

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"В настоящее время определено 53 территории с максимальной концентрацией (более 20) предоставленных земельных участков. Регионы Дальнего Востока предлагают создать четыре новых населенных пункта и расширить границы 12 поселений. Сейчас в рамках этих "дорожных карт" регионам необходимо разработать и принять нормативные правовые акты об образовании новых населенных пунктов, провести работу по информированию и опросу населения о создании новых поселений", — приводятся в сообщении слова заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

По словам замминистра, регионам нужно разработать и утвердить градостроительную документацию, установить сроки создания инфраструктуры и проработать вопрос по стоимости и источникам финансирования.

Качаев заявил, что в Хабаровском крае могут появиться два новых поселения. Еще два населенных пункта создаются на Сахалине. Кроме того, в Сахалинской области могут увеличиться границы четырех поселений в Анивском, Долинском, Корсаковском районах. На Камчатке планируется расширение границ семи населенных пунктов Елизовского района. Будет также расширено село Новопетровка Амурской области.

В Якутии планируется создать квартал получателей "дальневосточного гектара" в селе Партизан Намского улуса. Рассматриваются вопросы по созданию, либо расширению границ населенных пунктов в четырех центральных районах республики — Амгинском, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, где подано наибольшее количество заявлений.

С 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 93 тысяч заявок на "дальневосточные гектары".