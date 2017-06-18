В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Траурные мероприятия, посвященные памяти детей, погибших во время шторма на Сямозере в июне прошлого года, прошли в Карелии, сообщает пресс-служба главы республики.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" после этого был закрыт.

Год назад в память о случившемся на берегу Сямозера был установлен поклонный крест. Сегодня с этого места начались траурные мероприятия. В память о погибших детях родители возложили к поклонному кресту 14 именных венков.

"Трагедия на Сямозере до сих пор болью отзывается в наших сердцах. Забыть такое невозможно. Но сейчас наша задача — сделать все, чтобы исключить преступную халатность в вопросах безопасности наших граждан, особенно в отношении детей", — сказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, присутствовавший на траурных мероприятиях.

Как отмечается в сообщении, родители поддержали предложение врио главы Карелии построить в районе поклонного креста отдельную каменную часовню.

В деревне Кудама также состоится заупокойная служба, родители и близкие погибших детей посетят "Музей ангелов", созданный в прошлом году по инициативе местных жителей.