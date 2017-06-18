МЧС защитило от природных пожаров около шести миллионов человек

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Авиация МЧС России совместно с наземными группировками с начала пожароопасного периода защитила от пожаров свыше 1,5 тысячи населенных пунктов, в которых проживают более 6 миллионов человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

Для защиты населенных пунктов и тушения природных и лесных пожаров в группировку вошли 32 вертолета и самолета МЧС России. Всего с начала пожароопасного периода они совершили 139 вылетов, выполнили 613 сбросов воды общей массой более 7 тысяч тонн.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону более 1,5 тысячи населенных пунктов, в которых проживают более 6 миллионов человек", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, только за сутки от пожаров удалось защитить 29 населенных пунктов с населением более 29 тысяч человек.

Авиация МЧС задействована для перегруппировки сил и мониторинга лесопожарной обстановки в Кыринском, Акшинском, Хилокском и Красночикойском районах Забайкальского края, Пенжинском районе Камчатского края, Северо-Байкальском районе Бурятии.

"Для контроля за лесопожарной обстановкой проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты", — сказал представитель министерства. Одновременно ведется патрулирование жилого сектора и лесных массивов.

Всего в российских регионах к тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности от разных служб и ведомств привлечены свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники.