МЧС защитило от природных пожаров около шести миллионов человек

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Авиация МЧС России совместно с наземными группировками с начала пожароопасного периода защитила от пожаров свыше 1,5 тысячи населенных пунктов, в которых проживают более 6 миллионов человек, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону более 1,5 тысячи населенных пунктов, в которых проживают более 6 миллионов человек", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, только за сутки от пожаров удалось защитить 29 населенных пунктов с населением более 29 тысяч человек.
"Для контроля за лесопожарной обстановкой проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты", — сказал представитель министерства. Одновременно ведется патрулирование жилого сектора и лесных массивов.
Всего в российских регионах к тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности от разных служб и ведомств привлечены свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники.