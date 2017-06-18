Еда и спорт в невесомости: Сергей Рязанский расскажет о жизни космонавтов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. 22 июня в конференц-зале Московского планетария состоится встреча с космонавтом-испытателем Героем России Сергеем Рязанским, сообщает mos.ru.



Человек, неоднократно побывавший в открытом космосе, может многое рассказать о выходе из зоны комфорта, мотивации и работе в команде. Также космонавт объяснит, как стать космонавтом, подготовиться к первому полету и не заблудиться в летательном аппарате в условиях невесомости.



Кроме того, участники встречи смогут предложить свои способы полета на Марс. А еще посетители узнают, какими продуктами на самом деле питаются космонавты, как они спят и занимаются спортом во время полета.