Медведев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником, отметив, что за сегодняшними успехами в медицине стоит нелегкий труд ее работников, сообщается на сайте кабинета министров.

Медведев отметил, что отечественная медицина и здравоохранение динамично развиваются, увеличиваются объемы оказания высокотехнологичной помощи, строятся новые перинатальные центры, внедряются инновационные разработки. По его словам, благодаря этим успехам редкие и сложные заболевания, которые совсем недавно невозможно было преодолеть, успешно диагностируются и излечиваются. Также в стране увеличивается продолжительность жизни, растет рождаемость.

"За каждым из этих достижений – нелегкий труд работников здравоохранения, людей самых разных специальностей, которые ответственно относятся к своему делу",- отметил премьер.

Глава правительства добавил, что врачебное искусство требует не только научных и практических знаний, но и чуткости, гуманности и любви к своей работе. Именно от медицинских работников во многом зависит счастье, успех и благополучие в каждой семье, заключил премьер.