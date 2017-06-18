Медведев поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником, отметив, что за сегодняшними успехами в медицине стоит нелегкий труд ее работников, сообщается на сайте кабинета министров.
"За каждым из этих достижений – нелегкий труд работников здравоохранения, людей самых разных специальностей, которые ответственно относятся к своему делу",- отметил премьер.
Глава правительства добавил, что врачебное искусство требует не только научных и практических знаний, но и чуткости, гуманности и любви к своей работе. Именно от медицинских работников во многом зависит счастье, успех и благополучие в каждой семье, заключил премьер.