Спасатели, чьи дома пострадали от паводка на Ставрополье, получили помощь

Дом в селе Левокумка, подтопленном в результате паводка в Ставропольском крае. Архивное фото

Дом в селе Левокумка, подтопленном в результате паводка в Ставропольском крае. Архивное фото

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС России, чьи дома пострадали от паводка в Ставропольском крае, получили материальную помощь от министерства, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС.

"По поручению главы МЧС России, оказана адресная материальная помощь сотрудникам ведомства, пострадавшим в результате паводка на Ставрополье", — сказал представитель МЧС.

Помощь в размере 100 тысяч рублей получили девять работников МЧС, чьи домовладения и имущество пострадали от воды.

В министерстве подчеркнули, что МЧС России уделяет особое внимание вопросам социальной защищенности сотрудников, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава чрезвычайного ведомства. "Не остаются в стороне и те работники, которые попали в сложную жизненную ситуацию, им оказывается адресная помощь", — отметил представитель ведомства.

Паводок в Ставропольском крае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены.