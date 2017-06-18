Спасатели, чьи дома пострадали от паводка на Ставрополье, получили помощь
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС России, чьи дома пострадали от паводка в Ставропольском крае, получили материальную помощь от министерства, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС.
"По поручению главы МЧС России, оказана адресная материальная помощь сотрудникам ведомства, пострадавшим в результате паводка на Ставрополье", — сказал представитель МЧС.
Помощь в размере 100 тысяч рублей получили девять работников МЧС, чьи домовладения и имущество пострадали от воды.
В министерстве подчеркнули, что МЧС России уделяет особое внимание вопросам социальной защищенности сотрудников, обеспечению комфортных условий труда и службы личного состава чрезвычайного ведомства. "Не остаются в стороне и те работники, которые попали в сложную жизненную ситуацию, им оказывается адресная помощь", — отметил представитель ведомства.
Паводок в Ставропольском крае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены.
Около тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
На данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
Часть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
Из района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
В МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.