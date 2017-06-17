Прощание с Олегом Грищенко пройдет 18 июня

САРАТОВ, 17 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прощание с бывшим главой Саратова, депутатом Госдумы от "Единой России" Олегом Грищенко пройдет в Саратове в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Грищенко скончался в субботу в возрасте 50 лет после продолжительной болезни. В правительстве региона уточнили, что, по предварительной информации, депутата похоронят 19 июня в Саратове.

"Гражданская панихида по Грищенко состоится завтра с 13.00 до 15.00 в Саратовской областной думе", — написала пресс-служба администрации Саратова в своем Telegram-канале.