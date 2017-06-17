В Москве объявили международный конкурс на разработку проектов реновации

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Власти Москвы проведут международный конкурс по разработке пилотных проектов реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы объявляем международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Планируем привлечь лучших архитекторов", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Пригласил архитектурные бюро "Фостер + партнеры" и "Херцог и де Мёрон" принять участие в конкурсе на разработку проектов кварталов реновации pic.twitter.com/C15k3oiv9f — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 июня 2017 г.

По его словам, задача властей не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду.